تصنيف المحترفين: "المفاجأة السارّة" زفيريف عاشراً

وتقدم زفيريف، الذي حصد لقب روما على حساب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى المركز العاشر بدلاً من البلجيكي دافيد غوفان الذي تراجع مرتبة واحدة، في التغيير الوحيد على لاعبي الصدارة مقارنة مع التصنيف الصادر الأسبوع الفائت.

وحقق زفيريف (20 عاماً) في روما لقبه الأول في دورات الماسترز للألف نقطة بعدما خاض النهائي بهدوء ودون ضغط، وفاز على الصربي المصنف ثانياً 6-4 و6-3، وتقدّم سبعة مراكز في تصنيف المحترفين الذي يتصدره البريطاني أندي موراي بفارق كبير عن دجوكوفيتش.

وسيكون فوز زفيريف على ملاعب "فورو ايتايلكو" الترابية موضع اهتمام، ويسلط عليه الأضواء قبيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والوحيدة التي تقام على أرض ترابية، اعتباراً من الأحد المقبل.



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني اندي موراي 10370 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7445

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5445

4- الاسباني رافايل نادال 5375

5- السويسري روجيه فيدرر 5035

6- الكندي ميلوش راونيتش 4360

7- النمسوي دومينيك تييم 4145

8- الكرواتي مارين سيليتش 3765

9- الياباني كي نيشيكوري 3560

10- الالماني الكسندر زفيريف 3150