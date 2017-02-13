تصنيف الرجال- موراي يحافظ على الصدارة وفيدرر يصعد للمركز التاسع

ويحتل موراي المركز الأول برصيد 11540 نقطة ويليه الصربي نوفاك دجوكوفيتش برصيد 9825 نقطة والسويسري ستانيسلاس فافرينكا برصيد 5695 نقطة.

وانتزع فيدرر المركز التاسع من الفرنسي غايل مونفيس الذي تراجع للمركز العاشر.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين الموافق 13 شباط/فبراير 2017 كما يلي:

1- البريطاني آندي موراي في المركز الأول برصيد 11540 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9825 نقطة

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5695 نقطة

4- الكندي ميلوس راونيتش في المركز الرابع برصيد 4930 نقطة

5- الياباني كي نيشيكوري في المركز الخامس برصيد 4625 نقطة

6- الإسباني رافاييل نادال في المركز السادس برصيد 4295 نقطة

7- الكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 3470 نقاط

8- النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3405 نقاط

9- السويسري روجيه فيدرر في المركز التاسع برصيد 3260 نقطة

10- الفرنسي غايل مونفيس في المركز العاشر برصيد 3145 نقطة.