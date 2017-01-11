ترويسكي على الطريق الصحيح

وأعفي ترويسكي من الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الاخرين، وفي مقدمهم النمسوي دومينيك ثييم الذي بلغ أيضًا ربع النهائي بفوزه على البرتغالي غاستاو إيلياس 6-7 (5-7) و6-3 و7-5.

وكان ترويسكي (30 عاماً ومصنف 29 عالمياً) توج باللقب في الموسمين الماضيين على حساب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين والبلغاري غريغور ديميتروف توالياً، محققاً 12 انتصاراً توالياً.

وحقق اللاعب الصربي، بعد مباراة هي الأولى له في مواجهة لورنتسي، فوزه الثالث عشر توالياً في دورة سيدني، ويأمل في إضافة فوز جديد عندما يلتقي في ربع النهائي الألماني فيليب كولشرايبر الخامس والذي تغلب على الأسترالي جوردن تومسون 7-5 و6-4.

ومن جهته، يلتقي ثييم، الفائز في 2016 بأربعة من أصل 7 ألقاب أحرزها حتى الآن في مسيرته، مع البريطاني دانيال إيفانز الذي تغلب على الإسباني مارسيل غرانويرس الثامن في البطولة 1-6 و6-3 و6-3.

وكانت بداية الأوروغوياني بابلو كويفاس الثاني صعبة على غرار ثييم، إذ احتاج لثلاث مجموعات لبلوغ ربع النهائي والفوز على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و2-6 و6-4.

ويلتقي كويفاس في مباراته المقبلة اللوكسمبورغي جيل مولر السادس في المنافسات والذي فاز بدوره على الأسترالية ماثيو بارتون 6-1 و3-6 و6-4.

ولم يكن المصنف الرابع الإسباني بابلو كارينو-بوستا أفضل من ثييم وكويفاس إذ واجه صعوبة من أجل تخطي الألماني ميشا زفيريف 3-6 و7-6 (7-4) و6-3، وهو سيلتقي الروسي أندري كوزنتسوف الذي حسم المجموعة الأولى من مباراته ضد الأسترالي أليكس دي ميناور 6-2 قبل انسحاب الأخير بسبب إصابة في عضلات معدته.