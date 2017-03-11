بداية موفقة للتونسي مالك الجزيري في إنديان ويلز
حجز التونسي مالك الجزيري بطاقته إلى الدور الثاني من دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على الفرنسي نيكولا ماهو 6-3 و6-2.
وسيضرب الجزيري موعداً مع الإسباني مارسيل غرانويرس الثاني والثلاثين والذي أعفي من خوض الدور الأول.
وفي نتائج أخرى، فاز الأميركي تايلور فريتز على الفرنسي بونوا بير 6-3 و6-2، والسويسري هنري لاكسونن على الكرواتي بورنا كوريتش 3-6 و6-4 و6-2، والروسي ميخائيل يوجني على مواطنه دانييل مدفيديف 6-4 و6-4، والألماني يان-لينارد ستروف على الكولومبي سانتياغو خيرالدو 6-3 و6-4، والأميركي دونالد يونغ على مواطنه ستيفان كوزلوف 7-5 و7-6 (7-5)، والتشيكي ييري فيسيلي على الأرجنتيني رونتسو أوليفو 6-4 و2-6 و6-1، والبريطاني دانيال إيفانز على الألماني داستين براون 6-1 و6-1، والأرجنتيني غيدو بيا على الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز 4-6 و7-5 و6-2.
كما فاز الفرنسي بيار-هوغ هيربير على البرازيلي توماس بيلوتشي 7-6 (7-5) و6-7 (1-7) و6-3، والجنوب أفريقي كيفن أندرسون على الإيطالي فيديريكو غايو 6-1 و6-4، والفرنسي ستيفان روبير على دودي سلع 6-4 و6-4، والأرجنتيني هوراسيو زيبايوس على الروماني ماريوس طوبيل 6-7 (5-7) و7-6 (7-2) و6-4، والأرجنتيني فاكوندو بانييس على الفرنسي جوليان بينيتو 5-7 و6-4 و6-2، والأرجنتيني فيديريكو دلبونيس على الروسي أندري كوزنتسوف 6-3 و6-4، والبريطاني كايل إدموند على البرتغالي غاشتاو إلياس 6-1 و6-3.