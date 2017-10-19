الاصابة تنهي موسمي برديتش وكيريوس

وكتب برديتش (32 عاماً) عبر حسابه على موقع "تويتر"، "بأسف يتعين علي انهاء الموسم".

وأضاف: "منذ ويمبلدون (الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى)، اضطررت إلى اللعب مع ألم في الظهر. نصحني الأطباء بأخذ قسط من الراحة لبضعة أسابيع والخضوع للعلاج حتى أتمكن من التخلص من هذه الآلام وأن أكون مستعداً للعب في 2018".

وسينسحب برديتش الذي خرج من الدور الثاني لدورة بكين وغاب عن دورة شنغهاي الصينيتين، من دورتي فيينا النمسوية (من 23 إلى 29 اكتوبر) وباريس بيرسي للألف نقطة (من 30 الحالي الى 5 نوفمبر المقبل).

وخاض برديتش المصنف رابعاً عالمياً سابقاً، مباراة نهائية واحدة هذا الموسم وخسرها في دورة ليون أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 6-7 (2-7) و5-7 في مايو، وبلغ نصف نهائي ويمبلدون.

وفي سبتمبر الماضي، اضطر إلى اعلان انسحابه من الدور الفاصل المؤهل للمجموعة العالمية لكأس ديفيس ضد هولندا. وخسر التشيك 2-3 في لاهاي وهبطوا إلى الدرجة الأولى الموسم المقبل.

أما "المشاكس" كيريوس (22 عاماً) المصنف 20 عالمياً، فأكد أنه سيبتعد عن الملاعب حتى مطلع السنة المقبلة.

وقال في بيان "لسوء الحظ ونظرا لتواتر إصابتي في الورك، سأضع حداً لموسمي لأكون واثقا من التعافي والتحضير بأفضل شكل ممكن للصيف الأسترالي"، في اشارة الى بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في يناير المقبل (خلال فصل الصيف في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية).

أضاف "اذا ما رغبت في عدم تطور هذه الاصابة والحاجة الى جراحة، علي الاستماع الى جسدي وفريقي هذه السنة لم تكن على قدر النجاح الذي أرغب به، لاسيما في الغراند سلام".

أضاف "ليس سراً أنني عانيت من بعض اللحظات الحزينة بعيداً عن الملعب، ما أضاف الى خيبات أملي هذا الموسم".

وبذلك ينضم برديتش وكيريوس إلى لائحة طويلة من اللاعبين الذين أنهوا موسمهم بشكل مبكر بسبب الاصابة، أبرزهم البريطاني أندي موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وغالبا ما أثار كيريوس بطباعه الحادة وتصرفاته، جدلا في أرض الملعب وخارجه. وكانت آخر "مآثره"، مغادرة الملعب بشكل مفاجىء الأسبوع الماضي في الدور الأول لدورة شنغهاي الصينية للماسترز، بعد خسارته المجموعة الأولى أمام الاميركي ستيف جونسون.

وغرم 10 آلاف دولار في أعقاب هذه الحادثة التي اعتذر عنها.