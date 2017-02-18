إيسنر يغادر دورة ممفيس

وهذا أول فوز ليونغ المصنف 81 عالمياً على إيسنر المصنف 23 عالمياً، في أربع مواجهات.

ويلتقي يونغ في نصف النهائي مع مواطنه راين هاريسون الفائز على البوسني دامير دزومهور 6-3 و6-4.

وأطاح الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين بالأميركي ستيف جونسون الرابع في البطولة 6-صفر و6-4.

وهذه أول مرة منذ دورة سيدني 2015، يبلغ كوكوشكين، المصنف 103 عالمياً، الدور نصف النهائي لإحدى الدورات.

وقرر عدد كبير من اللاعبين النجوم الاستغناء عن المشاركة في ممفيس، من أجل خوض دورتي روتردام وبوينوس أيرس.

ويلتفي كوكوشيكن في نصف النهائي مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الأسترالي ماتيو أبدن المتأهل من التصفيات 7-6 (7-3) و6-4.

وكان باسيلاشفيلي (24 عاماً) أقصى في الدور الثاني المصنف أول في البطولة الكرواتي إيفو كارلوفيتش بمجموعتين.

ويبدو باسيلاشفيلي، المصنف 67 عالمياً، في أحسن أيامه، والدليل بلوغه نصف نهائي دورة صوفيا الأسبوع الماضي بعد أن تخطى النمساوي دومينيك ثييم، صاحب المركز الثامن في التصنيف العالمي.

وحده كوكوشكين من الذين بلغوا نصف النهائي، سبق له أن توج بلقب دورة في سان بطرسبرغ عام 2010.

ويغيب الياباني كي نيشيكوري بطل الدورة في المواسم الأربعة الأخيرة، مفضلاً المشاركة في دورة بوينوس أيرس.