فوساتي يؤكد جاهزية "العنّابي" لموعد إيران

ويستضيف "العنّابي" نظيره الإيراني على ملعب "جاسم بن حمد" ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال فوساتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء تمهيداً لمباراة الغد: "فريقنا الآن قادر على مواجهة المباريات الصعبة، وداخل الملعب سنظهر قدراتنا الحقيقية ونؤكد بأنّ قطر تملك كل المؤهلات للفوز على الفريق الإيراني، وإن كانت النتيجة في علم الغيب".

وبسؤاله حول أكثر ما يميز الفريق الإيراني، ردّ فوساتي قائلاً :"المعادلة ستبدو بسيطة إذا نظرتم إلى الأرقام والإحصائيات، فيكفي القول إنّ أي فريق لم يتمكن من هز شباك المنتخب الإيراني في مبارياته الخمس السابقة، وهذا دليل واضح على أنّ لديهم دفاع مستميت".

وأضاف: "ونفس الشيء بالنسبة لخط الهجوم، ولكن أنا شاهدت كافة مباريات الفريق الإيراني وأعدت مشاهدة مباريات الفريق القطري وخلال المباراة

التي جمعت الفريقين في طهران كان لقطر العديد من الفرص لتحقيق التعادل على الأقل، وما أظهره اللاعبون لي من خلال كل المعطيات السابقة هو أنهم قادرون على تقديم الأفضل والفريق جاهز للمباراة".

وبسؤاله عن الرغبة الشديدة في تواجد المنتخب القطري في نهائيات مونديال 2018 قبل استضافة مونديال 2022، قال فوساتي: "مباراة الغد مهمة للغاية بالنسبة لنا ولن تكون نهائية ولكن برأيي ستكون مهمة جداً لأسباب عديدة منها أنّ المباراة أمام منافس صعب لا يتصدر المجموعة بالصدفة، بل لديه أكبر فرصة للتأهل إلى كأس العالم، ولكنني أثق في فريقي، وأشعر بأنّ لاعبينا جاهزون بنسبة 100 بالمائة للمواجهة، ولن ندخر أي جهد كي نفوز وهذا ما أعدكم به.. والإدارة القطرية والفريق واللاعبون لا يفكرون في 2022 الآن وإنما نركز فقط على التأهل إلى 2018 لأننا نعرف أنه من المهم للغاية تأهل قطر لنسخة 2018 قبل اللعب في مونديال قطر 2022".

وحول تأثير التوتر الذي رافق المباراة الأولى أمام إيران، على مباراة الغد، قال المدرب: "أعتقد أنّ ما حدث في المباراة الأولى في طهران بعد الهدف الذي سجلته إيران كان من أسبابه زميلي كيروش مدرب المنتخب الإيراني حين تحدث عن قطر وقرارات الاتحاد القطري لكرة القدم بتجنيس اللاعبين".

وأضاف فوساتي: "أرفض أن نهدر تركيزنا على تصريحات قيلت قبل ستة أشهر.. وقد تحدثت ورددت على تلك التصريحات بوضوح في وقت سابق".

من جانبه، قال على حسن عفيف لاعب المنتخب القطري إنّ الأمر الأكثر أهمية في مباراة الغد هو تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث.

وقال عفيف: "أتمنى التوفيق في هذه المباراة المهمة بالنسبة لنا، وأنا شخصياً متحمس للغاية ولا أطيق انتظار المباراة".

وأضاف عفيف: "الشارع الرياضي يعلم جيداً أنّ هذه النقاط مهمة للغاية، لذلك فالجميع يطالبنا بالفوز ونحن نهدف أيضاً إلى ذلك، وبالتأكيد مباراة مثل

هذه تركيزنا خلالها سيكون بنسبة 100 بالمائة، وهدفنا الأساسي هو الفوز بالنقاط الثلاث بغض النظر عن الأداء".