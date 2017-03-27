علي يتحدث عن مواجهة إحياء الأمل للأبيض

وتحتل الإمارات، التي لم تبلغ النهائيات منذ 1990، المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط خلف السعودية واليابان ونقطة واحدة خلف أستراليا مع تبقي أربع جولات على ختام التصفيات.

ويتأهل أول منتخبين من كلا المجموعتين للنهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

وقال علي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي للعبة على الإنترنت اليوم الاثنين "إذا أردنا إحياء آمالنا في التأهل يجب أن نحقق نتيجة جيدة غداً."

وأضاف " إذا خسرنا ستكون المهمة صعبة جداً حتى للحصول على المركز الثالث لذا نحن على استعداد تام ونتطلع لقطع خطوة إلى الأمام.

وستحتاج الإمارات لجهود أحمد خليل أفضل لاعب في آسيا 2015 لتعزيز هجومها بعدما غاب عن الخسارة 2-صفر من اليابان بمدينة العين يوم الخميس الماضي لكن المدرب أكد أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن مشاركته.

كما عبر عن دعمه لصانع اللعب عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في آسيا 2016 بعدما ظهر بشكل متواضع أمام اليابان.

وتابع علي "هذا يحدث مع أي لاعب. أحياناً لا تكون في يومك، (عموري) لاعب مهم جداً بفريقنا وظهر بشكل رائع في معظم المباريات ومن الغريب أن لا يلعب مباراة بشكل جيد لكن أعتقد أنه سيتألق غداً."

وتجنب مدرب الإمارات الحديث عن التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

وقال "لا أشعر بالضغط وأقوم بعملي وحسب وأنا سعيد جدا بما فعلته ولست نادماً على أي شيء."