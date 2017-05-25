روني خارج حسابات مدرب منتخب انكلترا

وكان روني (31 عاماً) خسر مركزه أساسياً مع ناديه مانشستر يونايتد، واستبعده لاحقاً مدرب المنتخب الإنكليزي عن تشكيلة انكلترا التي أعلنها في آذار/مارس الماضي عندما كان مصاباً، بيد أنه استعاد لياقته الآن.

وشارك روني في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه وأياكس أمستردام الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي أحرزها مانشستر (2-صفر) الأربعاء في ستوكهولم بالسويد، وهو كان يأمل بإنهاء مسيرته الدولية حاملاً لشارة القيادة مع منتخب انكلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا السنة المقبلة.

وكان روني سجل 53 إصابة (رقم قياسي) مع المنتخب الإنكليزي في 119 مباراة خاضها معه.

وقد أسقطه المدرب ساوثغايت من التشكيلة التي أعلنها الخميس عبر صفحة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إذ اختار في مركز الهجوم كل من هاري كاين وجيمي فاردي وماركوس راشفورد وجيرمان ديفو.

وتلتقي انكلترا مع اسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في العاصمة غلاسكو في 10 حزيران/يونيو المقبل، قبل أن تحل ضيفة بعد ثلاثة أيام على فرنسا في ملعب ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني الباريسية.