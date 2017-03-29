تصفيات كأس العالم: نيمار يسقط في الاختبار النفسي

انطلق نيمار من جهته المحببة فتخطى كل من واجهه قبل أن ينصفه الحكم بركلة جزاء محقة نتيجة لعرقلته داخل المنطقة (53).

ورغم غياب الضغط الكبير نجح لاعبو باراغواي ومعهم حارس المرمى سيلفا في التلاعب بأعصاب نيمار بالتكلم معه تارة وبتأخير التنفيذ تارة أخرى فكانت النتيجة تردداً وخيبة غير منتظرة وسقوط نيمار في عامل الضغط النفسي.