تصفيات كأس العالم - كولومبيا تستغل هزيمة الأرجنتين بأفضل طريقة

ونجحت كولومبيا في خطف انتصار النقاط المضاعفة أمام مضيفتها الإكوادور 2-0 في المرحلة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا.

وافتتح خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني التسجيل بطريقة غريبة (20) عندما ارتطمت الكرة به وعانقت شباك درير حارس أصحاب الأرض.

وعاد خاميس ليفرض نفسه نجماً للقاء بصناعته الهدف الثاني لزميله كوادرادو متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي (34).

وتخطت كولومبيا بهذا الانتصار منتخب الأرجنتين بعد هزيمته المفاجئة أمام بوليفيا 2-0، حيث صار رصيد كولمبيا 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن الأوروغواي التي تواجه بيرو، وتراجعت الأرجنتين للمركز الخامس الذي يفرض عليها خوض الملحق المؤهل للمونديال.

وتجمّد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة في المركز السادس.