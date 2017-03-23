تصفيات كأس العالم: كلاوديو برافو يجهل تسديدات ميسي

وعلى عادته كان ليو ميسي على الموعد بتنفيذ متقن وبلمسة لا يعرفها إلا قلة من مهرة الكرة خادعا زميل الأمس كلاوديو برافو الذي رقص على غير طائل رغم معرفته الوثيقة بنجم برشلونة الأول.

المباراة هي ضمن الجولة الثالثة عشرة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.