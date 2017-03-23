تصفيات كأس العالم: كلاوديو برافو يجهل تسديدات ميسي
استطاع آنخل دي ماريا تعويض الانفراد الذي أهدره حين احتال على دفاع تشيلي وسبقه لعرضية ماسكيرانو فلم يجد دفاع تشيلي غير الخطأ لإيقافه والحكم بطبيعة الحال غير ركلة الجزاء لإنصاف الأرجنتين.
وعلى عادته كان ليو ميسي على الموعد بتنفيذ متقن وبلمسة لا يعرفها إلا قلة من مهرة الكرة خادعا زميل الأمس كلاوديو برافو الذي رقص على غير طائل رغم معرفته الوثيقة بنجم برشلونة الأول.
المباراة هي ضمن الجولة الثالثة عشرة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.