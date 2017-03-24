تصفيات كأس العالم: باولينيو يشكر تيتي على طريقته

لم يكتف باولينيو بثنائية تاريخية هي الأولى له مع المنتخب بل جعلها هاتريك بتوقيعه هدف البرازيل الرابع في شباك أوروغواي بطريقة مميزة بصم بها على انجازه الاستثنائي وهو القادم من الدوري الصيني في ظل انتقادات جمة طالت المدرب تيتي الذي آمن بقدرات لاعب توتنهام السابق.

أجريت المباراة ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وانتهت للبرازيل 4-1 على المضيفة أوروغواي.