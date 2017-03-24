تصفيات كأس العالم: باولينيو الصيني في حلة جديدة !

بعد ان تصدى حارس أوروغواي لركلة نيمار المباشرة نالت البرازيل رمية تماس وبعد عدة نقلات أبدع فيرمينيو باستدارة وتسديدة فنيتين أحسن مارتن سيلفا التصدي لها أن أن ينجح في أيقاف جماح باولينيو – الصيني لاعب غوانغزهو ايفرغراندي الذي سجل أول ثنائية دولية في مسيرته لتتتقدم البرازيل 2-1 !

المباراة ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.