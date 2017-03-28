تصفيات كأس العالم - المنتخب السعودي يهزم ضيفه العراقي ويحلم بالمونديال

وتدين السعودية بفوزها الخامس إلى يحيى الشهري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، رافعاً رصيد بلاده اإلى 16 نقطة لكنها تراجعت اإلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف اليابان الفائزة الثلاثاء أيضاً على تايلاند 4-صفر.

وفي المقابل، تضاءلت آمال العراق كثيراً بعد تلقيه هزيمته الخامسة، إذ تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي والفائزة الثلاثاء على الإمارات 2-صفر.

وتبقى هناك ثلاث جولات حتى نهاية التصفيات، ما يعني أن العراق فقد الأمل منطقياً بالتأهل ولم يفقده رسمياً لأن فارق الأهداف هو الذي يحتسب وليس المواجهات المباشرة.

ولم تظهر بداية الشوط الأول بالمستوى المأمول في ظل الحذر الذي طغى على أداء الطرفين، لاسيما المنتخب العراقي الذي أغلق منطقته واعتمد على الهجمات المرتدة التي كاد أن يخطف من إحداها هدفاً لولا براعة الحارس ياسر المسيليم الذي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة الخطر (5).

وتهيأت فرصة للمنتخب السعودي لكن ياسر الشهراني سدد الكرة بعيداً عن المرمى (18) ثم جاءت أخطر الفرص في هذا الشوط عن طريق يحيى الشهري الذي واجه المرمى العراقي وسدد الكرة على يمين الحارس محمد حميد، لكن المدافع أحمد إبراهيم نجح في إبعادها قبل تجاوزها خط المرمى بكامل محيطها (33).

وحرم لاعب نواف العابد العراق من هدف عندما تدخل لقطع رأسية محمد إبراهيم وحول الكرة إلى ركنية (38)، ثم سدد نواف العابد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر (43).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، لاحت فرصة لصاحب الأرض من أجل أخذ الأسبقية لكن كرة نواف العابد القوية مرت بمحاذاة القائم (48).

ومن هجمة منسقة انطلق يحيى الشهري بكرة من العمق قبل أن يرسلها لولبية استقرت على يسار الحارس محمد حميد (53).

وبعد الهدف تخلى العراق عن الحذر الدفاعي وبادل الأخضر الهجمات لكنها لم تشكل خطورة على المرمى باستثناء كرة وحيدة أمسكها ياسر المسيليم بسهولة (88).

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب وإياب مع ثالث المجموعة الأولى على اأن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً دولياً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وتقام الجولة الثامنة في 8 حزيران/يونيو حيث تحل السعودية ضيفة على أستراليا، فيما يلعب العراق مع الياباني في طهران، وتايلاند مع الإمارات.