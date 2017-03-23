تصفيات كأس العالم: البرازيل تثأر من كافاني

شأن ما فعلته أوروغواي حين تقدمت بهدف ماكر جاء من العدم عبر كافاني عادلت البرازيل النتيجة من شبه فرصة يتحمل الوسط الدفاعي لأوروغواي مسؤوليتها الكاملة.

ففي الدقيقة 18 تقدم نيمار يسارا ومرر كرة عادية لباولينيو الذي تقدم بدوره دون رقابة تذكر فسدد وحيداً كرة هائلة سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى مارتن سيلفا لتتعادل الأرقام 1-1 رغم غياب الفرص الحقيقية !

المباراة هي ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.