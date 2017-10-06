ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية، مقابل 20 لإيطاليا الثانية.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

ولحقت اسبانيا في النهائيات بألمانيا حاملة اللقب وانكلترا وبلجيكا وايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة.

في المباراة الأولى، سجل رودريغو مورينو (16) وايسكو (24) وتياغو الكانتارا (26) الأهداف.

ودفع مدرب المنتخب الاسباني خولن لوبيتيغي بمدافع برشلونة جيرار بيكيه أساسياً، لكن مشاركته ترافقت مع صافرات الاستهجان من بعض الجماهير وبالتصفيق من البعض الآخر في مدرجات ملعب اليكانتي التي تتسع إلى 28 ألف متفرج.

ولعب بيكيه ساعة كاملة إلى جانب قطب دفاع ريال مدريد سيرخيو راموس قبل أن يستبدل بناتشو.

وكان بيكيه (30 عاماً) في قلب العاصفة منذ أن أعلن دعمه لحق اقليم كاتالونيا في تقرير مصيره قبل أيام، وسبق أن تعرض إلى صافرات الاستهجان الاثنين أيضاً في التدريبات، لكنه أكد الأربعاء أنه يريد مواصلة مشواره مع المنتخب وانه "فخور جداً بأن أكون جزءاً من المنتخب الاسباني".

هي المباراة رقم 92 لبيكيه مع المنتخب، وساهم باحرازه لقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، لكنه ألمح إلى الاعتزال دولياً في حال وجد مدرب المنتخب خولن لوبيتيغي أو الاتحاد الاسباني أن مواقفه السياسية تتعارض مع دوره الرياضي.

ولم يبادل الجمهور الاسباني مدافع برشلونة الاخر جوردي البا الذي شارك أساسياً ايضاً التصرف ذاته.

وفي المباراة الثانية في تورينو، اكتفت ايطاليا بالتعادل مع مقدونيا 1-1.

وسجل لايطاليا جورجيو كيليني في الدقيقة 40، ولمقدونيا الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 77.

وستخوض ايطاليا بطلة العالم أربع مرات آخرها في 2006 الملحق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

ولم تخسر ايطاليا أي مباراة في التصفيات على أرضها (46 فوزاً و7 تعادلات).

وفي مباراة ثالثة، خسرت ليشتنشتاين أمام الكيان الصهيوني بهدف لايتان طيبي (21).