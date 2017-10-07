متابعة - أحمد النفيلي

حقق منتخب الولايات المتحدة الأميركية فوزاً هاماً على ضيفه منتخب بنما بأربعة أهداف دون رد في افتتاح الجولة التاسعة، قبل الأخيرة، من المرحلة النهائية لتصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة.

فوز المنتخب الأميركي رفع رصيده إلى 12 نقطة فانتزع المركز الثالث المؤهل إلى المونديال مباشرة من بنما التي تجمد رصيد منتخبها عند 10 نقاط فتراجع للمركز الرابع المؤهل للملحق العالمي في مواجهة المنتخب الفائز من أستراليا وسوريا.

وضمن التصفيات ذاتها سيلعب فجر الأحد المنتخب الكوستاريكي مع نظيره الهندوراسي وتحتل كوستاريكا المركز الثاني برصيد 15 نقطة مقابل 9 نقاط لهندوراس التي ستبحث عن الفوز من أجل التقدم للمركز الرابع وإزاحة بنما.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة بكل المقاييس حيث ستحل الولايات المتحدة ضيفة على ترينيداد وتوباغو بينما ستستضيف هندوراس المكسيك وستلتقي بنما مع ضيفتها كوستاريكا وستجري المباريات الثلاث في نفس التوقيت فجر الأربعاء القادم الموافق 11-تشرين الأول / أكتوبر الحالي.

بداية صاعقة لأميركا

بدأت المباراة بقوة من المنتخب الأميركي الذي أيقن لاعبوه أنهم يخوضون مباراة مصيرية لا تتحمل أي خطأ وأنها أيضا قد تكون الفرصة الأخيرة للتأهل مباشرة إلى كأس العالم، وبالفعل سريعا ما وضح تصميم أصحاب الأرض حيث أضاع المهاجم بوبي شو وود فرصة محققة في الدقيقة الخامسة قبل أن تصل الكرة إلى البنمي غابرييل توريس الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة الا أن كرته ضاعت بغرابة لترتد هجمة معاكسة سريعة وصلت إلى المنفرد كريستيان بوليسيتش لاعب دورتموند الألماني وأصغر لاعبي أميركا "19 عاماً" الذي انفرد بالحارس خايمي بينيدو فمر منه بمهارة فائقة ثم وضع الكرة بثقة في المرمى معلنا هدف التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 8.

حاول المنتخب البنمي أن ينتفض سريعا ويدرك التعادل قبل أن يتحكم أصحاب الأرض في مجريات اللقاء، إلا أن انتفاضة أبناء العم سام وتصميمهم كان أقوى من أي شئ حيث استغل بوليسيتش الاندفاع غير المحسوب من جانب لاعبي بنما وتوغل من الجانب الأيمن وأرسل أرضية برازيلية ساحرة مرت من المدافعين ووجدت الخبير جوزي ألتيدور الذي لمسها بيمناه واسكنها الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 19.

هدأ اللعب تماما عقب ذلك وأصبحت محاولات المنتخبين خجولة على المرمى حتى الدقيقة 40 عندما انفرد ألتيدور تماماً بالمرمى إلا أن بينيدو أنقذ مرماه من استقبال الهدف الثالث.

في الدقيقة 42 توغل بوبي شو وود داخل منطقة الجزاء البنمية ومر من كل المدافعين بسهولة وقبل أن يسدد في المرمى المفتوح أمامه على مصراعيه تدخل البديل أرماندو كوبر وعرقله من الخلف فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء منطقية وصحيحة انبرى لها ألتيدور محرزاً الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 46.

انهيار بنما

واستمر التفوق الأميركي الكاسح في الشوط الثاني على الرغم من بعض المحاولات البنمية الخجولة، ولم تتأثر قوة الهجوم الأميركي بعد خروج أفضل لاعبي المباراة بوليسيتش إضافة إلى جوزي ألتيدور، إذ حمل المهاجم المهاري بوبي شو وود راية التألق وتمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 63 مستغلاً تمريرة حاسمة متقنة من لاعب الوسط باول أريولا.

غابت تماماً أي فاعلية هجومية للمنتخب البنمي الذي بدا في أسوأ حالاته منذ انطلاق التصفيات ولم يتألق منه سوى الحارس بينيدو الذي ارتدى قافز الإجادة وحال دون استقبال عدد وافر من الأهداف خاصة في الشوط الثاني.

وبشكل عام فحتى الآن خاض المنتخب الأميركي 9 مباريات في المرحلة النهائية فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر مثلها وله 16 هدفاً وعليه 11، فيما خاضت بنما 9 مباريات أيضاً فازت في 2 وتعادلت في 4 وخسرت 3 ولها 7 أهداف وعليها 9 .





