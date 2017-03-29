اندفاع نيمار كاد يسبب أزمة لنادي برشلونة

وحاول نيمار ترجمة تمريرة كوتينيو المميزة في لقاء البرازيل والباراغواي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، لكنه ارتطم بالقائم الأيمن للحارس سيلفا وكاد اندفاعه يكلفه إصابة في غير وقتها.

ويمر برشلونة وصيف الدوري الإسباني في مرحلة حاسمة من الموسم حيث سيلعب مع يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني في شهر نيسان/أبريل القادم.