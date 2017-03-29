اندفاع نيمار كاد يسبب أزمة لنادي برشلونة
اندفع نيمار عند محاولته تسجيل هدف لمنتخب بلاده البرازيل أمام الباراغواي، الأمر الذي كاد يكلفه إصابة بالغة كانت ستحرم برشلونة من خدماته في مرحلة حرجة من الموسم.
وحاول نيمار ترجمة تمريرة كوتينيو المميزة في لقاء البرازيل والباراغواي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، لكنه ارتطم بالقائم الأيمن للحارس سيلفا وكاد اندفاعه يكلفه إصابة في غير وقتها.
ويمر برشلونة وصيف الدوري الإسباني في مرحلة حاسمة من الموسم حيث سيلعب مع يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وريال مدريد ضمن الدوري الإسباني في شهر نيسان/أبريل القادم.