السويد - إيطاليا قمة في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال

وتتنافس المنتخبات الثمانية على البطاقات الأربع الأخيرة عن القارة العجوز للحاق بألمانيا حاملة اللقب والبرتغال وبلجيكا وبولندا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا وآيسلندا وصربيا.

وحلت إيطاليا ثانية في المجموعة السابعة خلف إسبانيا، والسويد ثانية في المجموعة الأولى خلف فرنسا.

وصُنفت منتخبات إيطاليا وسويسرا وكرواتيا والدانمارك في المستوى الأول.

وفيما يلي المباريات الأربع للملحق الأوروبي التي سحبت قرعتها في زيوريخ السويسرية:

إيرلندا الشمالية - سويسرا

كرواتيا - اليونان

الدانمارك - جمهورية أيرلندا

السويد - إيطاليا

وستقام مباريات الذهاب والإياب بين 9 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أما التواريخ بشكل محدد فلم يُعلن عنها حتى الآن.