التصفيات المؤهلة لمونديال 2018: لوف يطالب لاعبيه بالاحتفاظ بالعلامة الكاملة

وحقق المنتخب الألماني (مانشافت) الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في التصفيات حتى الآن ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة كما سجل لاعبوه 16 هدفا ولم تهتز شباك الفريق بأي هدف حتى الآن.

وقال لوف : "لن تكون المباراة بهذه السهولة نظراً لطول الرحلة إلى أذربيجان وفارق التوقيت. ولكن هذا يجب ألا يكون مبرراً... أثق بأننا سنحقق الفوز إذا خضنا المباراة بالتركيز المناسب".

وجاءت تصريحات لوف اليوم قبل تدريبات الفريق على استاد "توفيق باهراموف" في باكو عاصمة أذربيجان.

ويحتل منتخب أذربيجان المركز الثالث في المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف أيرلندا الشمالية.

وفي غياب حارس المرمى الألماني مانويل نيوير عن مباراة الغد بسبب الإصابة، سيحمل سامي خضيرة نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي شارة القيادة في المانشافت.

وأشاد لوف بلاعبه خضيرة الذي يستعد لخوض المباراة الدولية رقم 70 له مع المانشافت. ووصف لوف لاعبه بأنه "نموذج في القيادة" مشيراً إلى أنه يمتلك "عقلية الانتصارات والاحترافية".

وقال خضيرة إن مباراة الغد لن تشهد أي تهاون بالمنافس. وأوضح: "اللعب هنا ليس سهلاً. سنتعامل بالتأكيد مع المنافس بكل جدية مثلما نتعامل مع كل المنافسين الآخرين".

وما زال الغموض يحيط باللاعب مسعود أوزيل نجم خط وسط أرسنال الإنكليزي والذي تعافى من الإصابة العضلية لكنه غاب عن تدريبات المانشافت أمس الجمعة بسبر آلام في الظهر.

وفي المقابل، أصبح المهاجم ماريو غوميز ولاعب الوسط جوليان دراكسلر جاهزين للمشاركة في المباراة بعد تعافيهما من الإصابة. ورغم غياب نيوير للإصابة وتألق مارك أندري تير شتيغن في المباراة الودية، التي فاز فيها المانشافت 1-صفر على المنتخب الإنكليزي يوم الأربعاء الماضي في دورتموند ، بدا لوف مصراً على ترك كل الخيارات مفتوحة.