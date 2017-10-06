إعداد: زاهر الحلو





غريب حال أمر منتخب يملك خيرة لاعبي أندية أوروبا وهدافيها وهو يراكم العجز تلوى الآخر طيلة سبع عشرة مرحلة من تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال حتى بات إحصائياً ثاني أسوأ فريق هجوميا مع ١٦ هدفا في ١٧ مباراة.

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آخر صفعات الأرجنتين جاءت أمام بيرو المنظمة بقيادة عليا أرجنتينية، فالمدرب ريكاردو غاريكا ساهم فجر اليوم بصناعة كابوس "مشاهدة المونديال عبر الشاشات" حين قدم منتخب بيرو بأجمل وأبهى الحلل فلم يخش لا بومبونيرا ولا ضوضاء "مجانين" بوكا. فكان في النهاية صوت بيرو الأقوى أما تغيير التقليد من ريفر إلى بوكا فلم ينفع بشيء.

منظر ميسي يتلقى المواساة التي بدت أشبه بالتعازي الفنية محزن بحق، فأحببت الارجنتين أم لا، فإن رؤية أسطورة كرة القدم وأفضل لاعبيها إطلاقاً في مشهد العاجز يوجع القلب، وهو الذي صفق وحيداً طيلة ٩٠ دقيقة دون أن يجد عوناً يساعده.

ولا أحد يعلم إن كانت خيارات خورخي سامباولي زادت الطين بلة بعدم الاعتماد على ايكاردي وديبالا وتفضيل المغمور عالميا داريو بنيديتو امام جماهيره (مهاجم بوكا)، فلاعبا انتر ويوفنتوس سبق ووقفا سوية على الجبهة الأمامية أمام فنزويلا في الجولة ١٦ دون تحقيق أي نتيجة رغم هول الفرص.

لكن بلا شك أن حديث ما بعد المباراة يشير بأصابع الاتهام إلى مدرب اشبيليه السباق بتبديلاته غير المجدية اطلاقاً مع في الوسط حيث زج بـ غاغو الذي ما لبث أن أصيب، وبإخراج دي ماريا والزج بالمهاجم ريغوني لاعب زينيت الذي يقل لاعب سان جيرمان بكل شيء، كل هذا ودون أن يلتفت نحو عمق المشكلة التهديفي.

الامر الذي خدم الارجنيتن (٢٥ نقطة) امس هو فوز باراغواي على كولومبيا (٢٦) في الدقائق الأخيرة ٢-١ بأخطاء قاتلة من اوسبينا ما أعاد خلط الاوراق وترك المجالات مشرعة خصوصا ان كولومبيا تحل ضيفة في ليما في المرحلة ١٨ بالإضافة لخروج الاكوادور رسميا من المنافسة بخسارتها امام تشيلي.

كما وان جدول المبارايات القادمة يخدم الارجنتين، فتشيلي (٢٦ نقطة) ستكون ضيفة على البرازيل وتعثرها يعني فتح الطريق لرجال سامباولي ان فازوا.

وستشهد الجولة الأخيرة زيارة ميسي والرفاق لكيتو على ارتفاع ٢٨٠٠ متر وعموما لا عهد فرح للأرجنتين مع المرتفعات أكانت في الاكوادور او بوليفيا او غيرها، وهي تحتاج الآن لفوز سيكون كافياً اقله لخوض الملحق السهل أو العبور المباشر ان خدمتها النتائج، فهل تحقق في كيتو ما عجزت عنه في بومبونيرا أم أن النكبة ستحل على ارض عباقرة الكرة؟

ما قبل المباراة | خلفيات المواجهة

تقديم اللقاء | لن يكون وضع ميسي ورفقائه جيداً حيث لا بديل عن الفوز في مباراة الارجنتين والبيرو اليوم في بوينوس ايريس في الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية. مباراة الارجنتين منقولة بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS.

يتحتم على الارجنتين الفوز حين تواجه البيرو وستكون تحت الضغط امام جماهيرها في البونبونيرا حيث يقع على عاتق هجومها الخروج من الشح التهديفي إذ سجلت 16 هدفا فقط في 16 مباراة مقابل 25 للبيرو.

ويأتي إخفاق الأرجنتين الهجومي رغم امتلاكها خيرة الهدافين مثل سيرخيو اغويرو والذي يغيب لكسر في الأضلع جراء حادث السير، وهيغوايين وديبالا وايكاردي ودي ماريا وغيرهم.

تملك الأرجنتين 24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها تعادلات واربع خسارات. وكانت تعادلت في الجولة الماضية مع فنوزيلا 1-1 في استاد مونيمونتال في بوينوس ايريس وقبلها سلبا مع مضيفتها اوروجواي.

ويتعيّن على سامباولي تصحيح مسار المنتخب للاقتراب من انتزاع بطاقة التأهل المباشر، وعلى ذمة الصحافة المحلية فقد نفذت بطاقات الدخول إلى الملعب بعد 20 دقيقة فقط من طرحها للبيع وبقي نحو 120 ألف شخص يندبون حظهم.

ولم تخسر الأرجنتين امام البيرو في اخر 11 مباراة لكنها تحتاج إلى فوز أكيد وليس الى تعادل. وستكون من دون هيغوايين وباستوري اللذين لم يستدعهما خورخي سامباولي الذي تولى المهمة في حزيران/يونيو.

وآثر سامباولي عدم استدعاء هيغوايين وفضل عليه أليخاندرو "بابو" غوميز (أتالانتا الإيطالي) كما سيكون بنيديتو المغمور اوروبيا وعالمياً اساسيا على حساب ديبالا وايكاردي.

تشكيلة الأرجنتين الرسمية

روميرو في حراسة المرمى واوتماندي اكونيا وماسكيرانو وميركادو في الدفاع، بانيغا وبيليا وغوميش ودي ماريا، وفي الهجوم ميسي وبينيديتو.