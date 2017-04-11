إقالة باوزا من تدريب المنتخب الأرجنتيني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسمياً إقالة إدغاردو باوزا مدرب المنتخب الأول من منصبه على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وكانت إقالة باوزا من تدريب منتخب راقصي التانغو متوقعة إلى حد كبير عقب الإخفاقات المتكررة للفريق في تصفيات المونديال تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 59 عاماً والتي كان آخرها السقوط أمام بوليفيا بهدفين دون رد في الثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي، وهي الهزيمة التي عقدت مهمة المنتخب الأرجنتيني وجعلته يحتل المركز الخامس على لائحة منتخبات أميركا الجنوبية المشاركة في التصفيات برصيد 22 نقطة من 14 مباراة فاز خلالها الفريق في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر مثلها.

وتحديداً تحت قيادة باوزا خاض منتخب الأرجنتين 8 مباريات في التصفيات، حقق منها 11 نقطة من إجمالي 24 حيث فاز في 3 منها وخسر مثلها وتعادل في اثنتين.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اجتماع غوستافو ليسكوفيتش، وكيل أعمال باوزا، الإثنين مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لمناقشة مستقبل المدرب.

يذكر أن باوزا تولى مهمة تدريب وصيف بطل مونديال 2014 في الخامس من آب/أغسطس الماضي خلفاً لجيراردو مارتينو مدرب برشلونة السابق، بعد أن اختارته اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الوطني التي عينها الاتحاد الدولي (فيفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) لتسيير الأمور وسط الأزمة التي مرت بها كرة القدم في البلد اللاتيني الفترة الماضية.