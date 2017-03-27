YOURZONE - هنا سوريا التي لا تموت أبداً

وبقدر فداحة وعظم ما يواجه الشعب السوري هذه الأيام بقدر ما كانت فرحته بمنتخبه الذي يرفع علمه هذه الأيام في القارة الأسيوية. بل وباتت نسور قاسيون قاب قوسين أو أدنى من رفع هذا العلم في كأس العالم ليكون رمزاً لصمود هذا الشعب العظيم وتصديه لكل المصاعب والتحديات.



وكما فعلها أسود الرافدين من قبل بفوزهم بكأس أمم أسيا في خضم حالة عدم الإستقرار التي كان يعيشها العراق في تلك الأيام فإن نسور قاسيون يملكون نفس الحافز للتغلب على كوريا الجنوبية غداً والإقتراب أكثر وأكثر من ملامسة الحلم وخطف المركز الثالث من المنتخب الأوزبكي.



ورغم كل المعوقات التي تعيق طريق المنتخب السوري من اللعب خارج الديار في ماليزيا وإفتقاد مساندة الجماهير وقلة التجمعات والمعسكرات والتي تكاد تكون شبه معدومة وضعف الإمكانيات إلا أن الإصرار يملأ الجميع لإستغلال تدهور مستوى منتخب أحفاد شمشون لدرجة خسارتهم من منتخب الصين أضعف فرق التصفيات تقريباً.



وعلى أيمن عبد الحكيم مدرب النسور أن يضع الخطة المناسبة وأن يعد لاعبيه نفسياً و فنياً لمواجهة الحضور الجماهيري الكبير والمتوقع من الكوريين لمساندة منتخبهم متسلحاً مع لاعبيه بالرغبة والطموح في رفع إسم بلادهم عالياً في المونديال القادم.



تحية فخر وإعزاز وإحترام من كل عربي وليس السوريين فقط لهؤلاء الرجال الذين تحدوا كل الظروف وتحلوا بالشجاعة والوطنية لتحقيق المستحيل.

ونشد على أيديهم ونقول لهم حتى وإن لا قدر الله لم توفقوا فقد أديتم ما عليكم وأكثر وسمع الجميع صوت بلدكم الغالي علينا جميعاً كعرب وهو يقول "هنا سوريا التي لا تموت أبداً"

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