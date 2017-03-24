Your Zone| الفرحة تدخل على الشعب السوري، والحلم مازال مستمراً

هذا الفوز ليس لي، هذا الفوز لجميع السوريين، هذا ما قاله مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سوريا وأوزبكستان، ولتنهمر بعدها الدموع من عيني الحكيم التي وصفت مشهد الضغط الذي يعيشه الشعب السوري وكم يحتاج لفرحة ينبثق منها الأمل إليه.

عندما تصلح كرة القدم ما أفسدته السياسية، تصبح إحدى أهم وأجمل لغات التقارب بين الشعوب، 23 مليون سوري استطاعت كرة القدم زرع الفرحة لديهم بعدما استعصت هذه الفرحة عنهم لسنوات، وتمكن المنتخب السوري يوم الخميس من تحقيق الانتصار على نظيره الأوزباكستاني بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هانغ جيبات ضمن إطار الجولة الأولى من اياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

بدأ المنتخب السوري المباراة بأسلوب مغاير عن مبارياته السابقة، فخرجت نسور قاسيون في هذا اللقاء من مناطقها الدفاعية وشكلت خطورة على مرمى المنتخب الأوزبكي عدة مرات، لكن غالبية المحاولات كانت تذهب نتيجة عدم التركيز الجيد عند مهاجمي المنتخب السوري، وتمكن المنتخب السوري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وأتى الهدف بعد مراوغة رائعة لمهاجم المنتخب السوري العائد فراس الخطيب، والذي تمكن بعد دخوله ب 5 دقائق أنّ يجلب ركلة جزاء لفريقه سجلها مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين على طريقة بانيكا الشهيرة، وليفرح بعدها الشعب السوري ومنتخبها الذي أنعش أماله في هذا الفوز بإكمال حلم الوصول لنهائيات روسيا 2018.

يحتل المنتخب السوري المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، ويبعد المنتخب السوري نقطة عن ثالث المجموعة أوزبكستان ونقطتين عن الثاني كوريا الجنوبية التي خسرت مع الصين خامس المجموعة بنتيجة 1-0، وتنفرد إيران بصدارة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، ويتذيل المنتخب القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.

وينتظر المنتخب السوري مباراة هامة مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 28 آذار وذلك في العاصمة الكورية سول ضمن إطار الجولة السابعة من تصفيات مونديال روسيا 2018.