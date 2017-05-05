ميسي والأرجنتين يستعيدان الحرية والأمل

رفعت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة العقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي بالايقاف اربع مباريات بسبب شتمه الحكم المساعد في اللقاء ضد تشيلي في 24 آذار/مارس الماضي.

ورأت لجنة الاستئناف ان تصرف نجم فريق برشلونة الاسباني "كان مستهجنا"، لكنها اعتبرت ان عناصر الاثبات المتوفرة "غير كافية" لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.

وتعاني الأرجنتين في تصفيات كاس العالم وتحتل المركز الخامس حاليا بـ22 نقطة وأمامها أربع مباريات لاستكمال التصفيات منها لقاء أوروغواي المفصلي في الجولة القادمة رفم 15 في 31 أغسطس على أرض الاخيرة التي تملك 23 نقطة في المركز الثالث.

وكانت الأرجنتين تعيش حالة خوف من تثبيت العقوبة بغياب نجمها عن التصفيات ما يشكل خطراً كبيراً على تأهلها.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في روسيا مباشرة فيما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة ملحق.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي: "عقب جلسة استماع عقدت في زيوريخ بتاريخ 4 أيار/مايو 2017، ألغت لجنة الاستئناف القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية لفيفا بتاريخ 28 آذار/مارس 2017، حيث خلصت هذه الأخيرة عملاً بالمادة 77 أ - إلى تورط ليونيل ميسي في انتهاك المادة 57 من ميثاق عقوبات فيفا بعد أن وجّه كلمات مهينة لأحد الحكام المساعدين".

وتابع: "واذ اعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك ليونيل ميسي يستحق التوبيخ، فقد خلصت إلى أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإثبات المعيار المناسب، وفق تقدير أعضاء لجنة الاستئناف، بما يتيح تطبيق المادة 77 أ من ميثاق عقوبات فيفا، التي تتولى بموجبها اللجنة التأديبية مسؤولية فرض عقوبات على الانتهاكات الجسيمة التي لا ينتبه لها حكام المباراة".



