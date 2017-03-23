مهدي علي: "لم نفقد أمل التأهل للمونديال"

تضاءلت كثيراً فرصة المنتخب الإماراتي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد الخسارة صفر-2 أمام ضيفه منتخب اليابان في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

وتحدّث مدرب منتخب الإمارات عن مستقبله مع الأبيض قائلاً: "الوقت ضيق للغاية للتفكير في مسألة الاستقالة لكن القرار في يد اتحاد الكرة، وبعيداً عن كل ما يقال فلابد على منتخب الإمارات أن يركز في مباراة أستراليا ولابد أن نتمسك بالأمل لآخر لحظة في مشوار التصفيات".

وأوضح على: "استحوذ منتخب الإمارات على فترات طويلة من الشوط الأول ولكن لم ننجح في استغلال الفرص لهز شباك المنتخب الياباني، الذي عرف كيف يستغل الفرص ونجح في خطف هدفين وتحقيق فوز سيدعمه كثيراً نحو التأهل، ولكنني أؤكد لم نفقد الأمل بعد، فهناك مباراة مهمة في أستراليا بعد أيام علينا التفكير والتركيز فيها كثيراً".

وتابع: "المباراة بشكل عام جاءت صعبة للغاية، ولا نملك إلا أن نبارك للمنتخب الياباني بعد نهاية المباراة".

وعاد مهدي علي للحديث عن استعدادات منتخب بلاده، قائلاً: "لم نخض مباراة ودية منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وهذه مدة طويلة، كما أنني لم أجازف بالمهاجم أحمد خليل الذي يعتبر ورقة رابحة للغاية في الخط الأمامي، حيث مازال يعاني من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وحرمته من عدم التواجد في تشكيلة المنتخب أو حتى الانخراط في التدريبات".