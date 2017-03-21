مدرب تايلاند: استاد راجامانغالا سلاحنا أمام الأخضر

قال كياتيسوك سيناموانغ مدرب تايلاند إن اللعب في استاد راجامانغالا في بانكوك قد يعطيه أفضلية أمام السعودية في مواجهتهما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد غد الخميس مشيراً إلى أن هذا الملعب "يرهب أي زائر."

وتتذيل تايلاند الترتيب في المجموعة الثانية في الدور الحاسم بالتصفيات الاسيوية حيث نالت نقطة واحدة في خمس مباريات قبل أن تستضيف السعودية صاحبة الصدارة برصيد عشر نقاط. وخاضت تايلاند مباراتين في استاد راجامانغالا في الدور الأخير فخسرت بصعوبة 2-صفر من اليابان وتعادلت 2-2 مع استراليا بطلة آسيا 2015.

وقال سيناموانغ في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الاسيوي على الانترنت اليوم الثلاثاء "اللعب في راجامانجالا يمكن أن يعطينا أفضلية أمام السعودية."

وأضاف "وصل منتخب السعودية إلى هنا يوم الجمعة وبدأ التدريب مباشرة وأعتقد أن هذا يؤكد جديتهم."

وخسرت تايلاند 1-صفر من السعودية في الجولة الأولى في الرياض بهدف من ركلة جزاء نفذها نواف العابد في الدقائق الأخيرة.

وتابع المدرب "نحن جاهزون للمواجهة ودرسنا السعودية جيداً.

أعتقد أن ملعبنا يرهب أي زائر وعندما يمتلئ بالجماهير يشكل هذا خط دفاع لنا.

"المهمة لن تكون سهلة على السعودية للخروج بنقاط فنحن لسنا بالمنافس السهل."

وتتفوق السعودية بفارق الأهداف عن اليابان في الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن استراليا والإمارات في المجموعة التي تضم العراق أيضاً.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في نهائيات روسيا.