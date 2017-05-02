مارفيك يعلن قائمة السعودية استعداداً لأستراليا

ويفتتح المدرب برنامجه بمعسكر داخلي في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 حتى 17 من شهر أيار/مايو الجاري، وستقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالآتي في حراسة المرمى وليد عبدالله، فواز القرني، وفِي خط الدفاع، حسن معاذ، وعمر هوساوي، وأحمد عسيري، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله مادو، وِفي خط الوسط، يحيى الشهري، وفهد المولد، وعبد العزيز الجبرين، وجمال باجندوح، وعبدالكريم القحطاني، وعمار النجار، وفي خط الهجوم، محمد السهلاوي، ونايف هزازي.

وتنطلق الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة من يوم 20 حتى 27 من شهر الجاري، وستقتصركذلك على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا.

وفي الفترة الثالثة والأخيرة سوف يقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة أديلايد الأسترالية وسينطلق نهاية الشهر الجاري بمشاركة لاعبي الأندية

المشاركة خارجيا وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة منتخب أستراليا .