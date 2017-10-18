ماجر مدرباً جديداً للمنتخب الجزائري

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه على الانترنت اليوم أنه "أنهى مهام مدرب المنتخب الوطني لوكاس ألكاراث" وسيتم تقديم ماجر خلال مؤتمر صحفي غدا الخميس.

كان الاتحاد الجزائري عيّن رابح سعدان مديرا فنيا للاتحاد ومشرفا على كافة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يوم الأحد الماضي "في محاولة لتصحيح المسار".

ومرت الجزائر بمرحلة من التألق بعد الوصول إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2014 لكنها عانت من تراجع حاد وظهرت بشكل متواضع في تصفيات كأس العالم الجارية وأخفقت في التأهل بعد نتائج هزيلة.

وتحتل الجزائر، التي حصدت نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحسمت نيجيريا بطاقة الصعود عن هذه المجموعة قبل حتى إقامة الجولة الأخيرة الشهر المقبل وبرصيد 13 نقطة.

