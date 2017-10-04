أحمد النفيلي

منتخب مصر يعيش حالياً أياماً حاسمة على طريق تحقيق حلم العودة إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 28 عاماً هذا الحلم الذي بات قريباً جدا من ان يكون واقعاً خاصة بعد تصدر الفراعنة لمجموعتهم الخامسة في التصفيات الأفريقية للمونديال برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين أمام أوغندا أقرب المنافسين على حسم بطاقة الصعود فيما تأتي غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتتذيل الكونغو التي ستواجه مصر في المرحلة الخامسة ترتيب منتخبات المجموعة برصيد نقطة واحدة.

مواجهة حاسمة

وشاء القدر أن تلعب مواجهة أوغندا وغانا دوراً حاسماً في تحديد إمكانية تأهل عودة الفراعنة إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً في نهاية الجولة الخامسة من عدمه، إذ أن المنتخب الأوغندي صاحب المركز الثاني في المجموعة سيستضيف غانا في مواجهة بالغة الأهمية في افتتاح الجولة الخامسة من مباريات المجموعة وفي حال تعادل المنتخبين سيصل رصيد الأوغنديين إلى 8 نقاط مقابل 6 لغانا، وهو ما يعني أن فوز مصر يوم الأحد القادم على الكونغو سيعلن تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم، إذ أنه في هذه الحالة سيصل رصيد المنتخب المصري إلى 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل منتحب في المجموعة.

حسابات التأهل

فوز أوغندا من جانب آخر" وهو أمر غير مستبعد بالقطع سيعني أن المنتخب الأوغندي وقتها سيتصدر المجوعة الخامسة برصيد 10 نقاط، وهو ما سيجبر الفراعنة على خوض مباراة الكونغو المصيرية بهدف ليس تحقيق الفوز فقط ولكن الانتصار بعدد وافر من الأهداف كون الجولة الأخيرة ستشهد حلول أوغندا ضيفة على الكونغو وذهاب مصر لمواجهة غانا في عقر دارها، وفي حالة فوز أوغندا وتعادل مصر سيكون رصيد المنتخبين في هذا الوقت 13 نقطة وسيكون عامل الأهداف هو الحاسم في هذا التوقيت لتحديد من هو صاحب تذكرة العبور للمونديال، "تذكروا أن في حساب المواجهات المباشرة مصر وأوغندا متعادلتين إذ فاز المنتخب الأوغندي 1-0 في الجولة الثالثة بينما فاز الفراعنة في الجولة الرابعة بهدف وحيد فقط"

لغز المنتخب الغاني

يتضح بعد استعراض موقف منتخبات المجموعة الخامسة أن المنتخب الغاني هو من سيلعب دور البطولة في الجولة الخامسة إذ أن فوزه خارج ملعبه سيعني عودة أوغندا إلى أرض الواقع وفتح الباب على مصراعيه أمام مصر لحسم تأهلها مبكراً وقبل نهاية التصفيات بجولة كاملة، ولكن إلى أي حد يتعامل المنتخب الغاني مع المباراة بجدية.

جيمس كويسي أبياه مدرب المنتخب الغاني والذي حل بديلاً لأفرام غرانت الذي طرد من منصبه بعد البداية الضعيفة في التصفيات والتي أعقبها منتخب النجوم السوداء بأداء متواضع في كأس أمم أفريقيا الماضية، أكد من جانبه أنه جاء من أجل إعداد منتخب قوي بغية التأهل إلى كأس العالم في قطر عام 2022 وهو ما يعني أن الرجل والاتحاد الغاني أخرجوا تصفيات كأس العالم 2018 من حساباتهم تماماً أو أنهم لجأوا لاستراتيجية عدم منح الجمهور الغاني آمالا كبيرة واستبعاد إصابتهم بالصدمة في حال فشل الفريق في التأهل، إذ أن عملياً تبدو فرصة المنتخب الغاني هو الآخر قائمة في التأهل إذا ما فاز على أوغندا وتعادل المصريون مع الكونغو وقتها ستكون مباراة غانا ومصر في أكرا حاسمة بكل معنى الكلمة وسيملك المنتخب الغاني كامل الفرص للتأهل للمرة الرابعة على التوالي.

غياب العناصر الأساسية

قائمة غانا أكدت غياب أبرز نجوم الفريق عن المباراة وفي مقدمتهم أندريه أيوه لاعب وسط وست هام وجوردان أيوه مهاجم أستون فيلا إضافة إلى مهاجم المنتخب التاريخي أساموا جيان (51 هدفاً في 105 مباراة) والذي أعلن فريقه قيصري سبور غيابه عن المباراة للإصابة، أيضاً فإن الشكوك تحوم بشدة حول مشاركة هاريسون أفول ووليام منساه مدافعا الفريق بسبب الإصابة، كل ذلك صب في مصلحة افتراضية أن الغانيين لن يتعاملوا بجدية مع المباراة وأن الفرصة سانحة وبقوة لتفوق المنتخب الأوغندي، ولكن على الرغم من ذلك .. ألم تخسر غانا كل نقاطها السابقة بقوتها الضاربة التي شاركت في تعادلين مخيبين أمام أوغندا والكونغو وفي السقوط أمام مصر في الإسكندرية (2-0) ؟!!.

تشكيلة المنتخب الغاني التي ستشارك في المباراة تبدو أقوى تماماً من منتخب أوغندا المكافح فبرغم كل الغيابات سيخوض النجوم السوداء مباراة غانا بتشكيلة تلعب بالكامل في الأندية الأوروبية والأميركية، وأبرز اللاعبين المستدعين لمواجهة أوغندا دانييل أوبارا لاعب أوغسبورغ الألماني، ودانييل أماراتي لاعبي ليستر سيتي الإنكليزي وتوماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد إضافة إلى كل من جوس أتاماه لاعب باكاشهير التركي وكريستيان أتسو وسط ميدان نيوكاسل وألفيرد دونكان لاعب وسط ساسولو الإيطالي.

منتخب أوغندا يعيش أياماً تاريخية

من جانب آخر فإن قائمة المنتخب الأوغندي اقتصرت الأسماء المعروفة فيها والتي تتواجد في القارة الأوربية على فاروق مياه مهاجم ستاندر لياج البلجيكي والبالغ من العمر 19 عاماً فقط والذي يعد أمل الكرة الأوغندية حيث شارك مع منتخب بلاده في 47 مباراة سجل فيها 17 هدفاً، كما يحرس عرين الفريق دينيس أونياغو حارس صن داونز الجنوب أفريقي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى ويليام لواغا لاعب وسط بوليتكنيكا ياشي الروماني، هذه هي أبرز أسماء المنتخب الأوغندي، الذي وبحق يعيش أياماً تاريخية بكل معنى الكلمة حالياً، ومن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الأوغندي أيضاً الفوز خارج ملعبه على الرأس الأخضر (1-0) في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وبشكل عام يلعب المنتخب الأوغندي بخطة لعب 4-4-2 وبتشكيلة ضمت في المواجهات السابقة كل من

(لحراسة المرمى: أونيانغو)

للدفاع : (جودفري والوسيمبي - موروشيد جوكو - إسحاق إسيندي - نيكولاس وادادا)

للوسط : (جوزيف أوشايا – خالد أوتشو - حسن واسوا "لاعب طلائع الجيش المصري" - فاروق ميا "لاعب ستاندر لياج البلجيكي" )

للهجوم : (إيمانويل اوكوي "لاعب سونديرجسكى الدنماركي" – ديريك نيسبامبي )



