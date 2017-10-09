سامباولي يجري تغييرين على تشكيلة الأرجنتين

وسيدفع المدرب الأرجنتيني باللاعبين إنزو بيريز وإدواردو سالفيو بدلاً من إيفر بانيغا وأليخاندرو غوميز في وسط الملعب، وذلك ما كشفت عنه التدريبات الأخيرة لمنتخب "التانغو".

ولم يلق أداء بانيغا استحسان سامباولي، بعد أن طلب المدرب الأرجنتيني من اللاعب أن يتعاون مع نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي خلال المباراتين الأخيرتين أمام فنزويلا وبيرو، ولكنه لم يتمكن من القيام بهذا الدور إلا في مناسبات قليلة للغاية.

وعلى الجانب الأخر، يأتي غياب اليخاندرو غوميز المحتمل بسبب التغييرات التي سيجريها سامباولي في مراكز اللاعبين داخل الملعب.

ومن المنتظر أن يحل ادواردو سالفيو بدلا من غوميز للعب الجانب الأيمن في المباراة المقبلة، حيث شغل هذا المركز في اللقاء الأخير أنخيل دي ماريا ولم يقدم المردود المنتظر منه، مما دفع سامباولي إلى إعادته مرة أخرى إلى الجانب الأيسر.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني في الوقت الراهن المركز السادس في جدول ترتيب منتخبات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم .2018 ويتعين على منتخب "التانغو" بقيادة النجم ليونيل ميسي أن يحقق الفوز على الإكوادور ليضمن على أقل تقدير خوض الملحق الفاصل أمام نيوزيلاندا في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وانتفت جميع حظوظ منتخب الإكوادور في التأهل لكأس العالم بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز الثامن، إلا أن مدربه الأرجنتيني خورخي سيليكو أكد أن فريقه سيسعى إلى الفوز على وصيف مونديال 2014.

