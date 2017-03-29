روبن يطلب المشاركة في قرار اختيار المدرب الجديد لهولندا

ورحل بليند عن منصب المدير الفني يوم الأحد الماضي بعد هزيمة المنتخب الهولندي أمام نظيره البلغاري (صفر-2) والتي قلصت آمال الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذ بات يحتل المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات الأوروبية التي يتأهل منها مباشرة متصدرو المجموعات.

وبات المنتخب الهولندي مهددا بشكل كبير بالغياب عن نهائيات ثاني بطولة كبيرة للمرة الثانية على التوالي، إذ كان غاب أيضاً عن نهائيات كأس أوروبا الماضية (يورو 2016).

ويسعى الاتحاد الهولندي إلى تعيين المدير الفني الجديد للمنتخب بحلول حزيران/يونيو المقبل ليقود الفريق في الجولات المقبلة بتصفيات المونديال.

ونقلت تقارير صحفية نشرت اليوم الأربعاء عن روبن قوله إن اللاعبين البارزين بالمنتخب مثله وويسلي شنايدر يجب أن يكون لهم دور في اختيار المدرب الجديد.

وقال روبن عقب هزيمة المنتخب أمام نظيره الإيطالي (1-2) في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء "لقد أبديت رغبتنا في المشاركة (في اتخاذ القرار). أنا وشنايدر متواجدان بالفريق منذ فترة طويلة، ولدينا أفكار."

وذكر روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني أن المنتخب يعيش "أيام صعبة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لمناقشة الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب.

وتجدر الإشارة إلى أن لويس فان غال، الذي درب روبن من قبل في بايرن والذي قاد المنتخب الهولندي لإحراز المركز الثالث بكأس العالم 2014، يتصدر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب البرتقالي.