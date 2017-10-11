تصفيات مونديال 2018: نيمار سعيد من اجل "صديقه" ميسي

وقال نيمار الذي ساهم بفوز منتخب بلاده على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الاخيرة من تصفيات اميركا الجنوبية "بطبيعة الحال، انا سعيد من اجله، ان ارى صديقا يشارك في بطولة في غاية الاهمية، لكن لدي اصدقاء ايضا في منتخب تشيلي. كان يتعين علينا ان نقوم بواجبنا والفوز في جميع المباريات".

وكان نيمار لعب الى جانب ميسي في صفوف برشلونة على مدى اربعة مواسم قبل ان ينتقل الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في اب/اغسطس الماضي.

وكان ميسي تعملق في صفوف منتخب بلاده في مباراة الحاسمة ضد الاكوادور وقاده الى نهائيات كأس العالم بتسجيله ثلاثية (3-1).

