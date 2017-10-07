تصفيات مونديال 2018: سويسرا تبقى متصدرة والحسم في لشبونة

على ملعب "سانت جايكوب" في بازل، واصل المنتخب السويسري تألقه في هذه التصفيات بتحقيقه فوزه التاسع على التوالي وجاء بفضل أربعة أهداف سجلها غرانيت تشاكا (18) وفابيان فراي (20) وشتيفن تسوبر (43 و49) وشتيفن ليخشتاينر (83)، مقابل هدفين لريتشارد غوزميتش (58) ورولاند اورغاي (89).

وبقيت سويسرا في الصدارة أمام البرتغال بفارق نقاط المواجهة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى وانتهت لمصلحة "ناتي" بنتيجة 2-صفر، وذلك بعد فوز ابطال اوروبا على مضيفتهم اندورا بفضل كريستيانو رونالدو الذي دخل في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول في الدقيقة 63، قبل أن يضيف اندريه سيلفا الثاني في الدقيقة 86.

وستكون المباراة الأخيرة التي ستجمع المنتخبين في الجولة الختامية الثلاثاء فاصلة لتحديد هوية المنتخب الذي سينال بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات، وفي حال فوز البرتغال ستنال البطاقة بسبب فارق الأهداف الكبير الذي يفصلها عن سويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، انتهت المواجهة بين جزر فارو ولاتفيا بالتعادل صفر-صفر.