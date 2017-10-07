الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
AFP

تصفيات مونديال 2018: سويسرا تبقى متصدرة والحسم في لشبونة

من قبل

حافظ المنتخب السويسري على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن منافسه البرتغالي بطل اوروبا بعد فوز الاول على ضيفه المجري 5-2، والثاني على مضيفه الأندوري 2-صفر السبت في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات اوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

على ملعب "سانت جايكوب" في بازل، واصل المنتخب السويسري تألقه في هذه التصفيات بتحقيقه فوزه التاسع على التوالي وجاء بفضل أربعة أهداف سجلها غرانيت تشاكا (18) وفابيان فراي (20) وشتيفن تسوبر (43 و49) وشتيفن ليخشتاينر (83)، مقابل هدفين لريتشارد غوزميتش (58) ورولاند اورغاي (89).

وبقيت سويسرا في الصدارة أمام البرتغال بفارق نقاط المواجهة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى وانتهت لمصلحة "ناتي" بنتيجة 2-صفر، وذلك بعد فوز ابطال اوروبا على مضيفتهم اندورا بفضل كريستيانو رونالدو الذي دخل في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول في الدقيقة 63، قبل أن يضيف اندريه سيلفا الثاني في الدقيقة 86.

وستكون المباراة الأخيرة التي ستجمع المنتخبين في الجولة الختامية الثلاثاء فاصلة لتحديد هوية المنتخب الذي سينال بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات، وفي حال فوز البرتغال ستنال البطاقة بسبب فارق الأهداف الكبير الذي يفصلها عن سويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، انتهت المواجهة بين جزر فارو ولاتفيا بالتعادل صفر-صفر.

 

السابق ملخص مباراة كاب فيردي والسنغال
اقرأ
ملخص مباراة كاب فيردي والسنغال
التالي تصفيات كأس العالم: المغرب تتسي
اقرأ
تصفيات كأس العالم: المغرب تتسيّد مجموعتها بثلاثية في شباك الغابون

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات