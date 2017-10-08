تصفيات مونديال 2018: المانيا بالعلامة الكاملة وايرلندا الشمالية في الملحق

بدورها، ضمنت ايرلندا الشمالية خوض الملحق الاوروبي كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني رغم خسارتها امام مضيفتها النروج صفر-1 وتوقف رصيدها عند 19 نقطة، لانها لا تزال تتقدم بفارق نقطة واحدة على سلوفاكيا ثانية المجموعة السادسة.

وبات "ناسيونال متانشافت" الوحيد واول منتخب يحقق 10 انتصارات متتالية، وتملك سويسرا هذه الامتياز في حال فوزها على البرتغال في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية بعد ان فازت في الجولات التسع السابقة مع 27 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الاوروبية التسع مباشرة الى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقا فاصلا لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

في المباراة الاولى، دفع المدرب الالماني يواكيم لوف بتشكيلة معظم لاعبيها من المنتخب الاحتياطي الذي احرز كأس القارات الصيف الماضي، وافتتح احد نجومه ليون غوريتسكا التسجيل في وقت مبكر من متابعة لكرة وصلته من ركلة ركنية (8).

وعادلت اذربيجان قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول بعدما استغل راميل سيداييف كرة عرضية من تمكين خليل زاده.

وفي الشوط الثاني، تابع احتياطيو المانيا تألقهم وسجلوا اربعة اهداف اخرى تناوب عليها ساندرو فاغنر وانطونيو روديغر وغوريتسكا وايمري جان.

واعاد فاغنر التقدم لألمانيا من متابعة رأسية لعرضية يوليان براندت (54)، وعزز روديغر بالهدف الثالث من متابعة رأسية ايضا لعرضية جوشوا كيميش ارتطمت باللاعب الاذربيجاني بدوي حسينوف وتابعت طريقها الى المرمى (64).

واكد غوريسكا الفوز الالماني بالهدف الرابع مستفيدا من كرة ليروي سانيه (66) قبل ان يدون ايميري جان اسمه ويسجل الهدف الخامس بتسديدة قوية من خارج المنطقة (81).

وفي المباراة الثانية، فازت النروج على ايرلندا الشمالية بهدف وحيد وبالنيران الصديقة عندما سجل كريس برينت خطأ في مرماه (71).

وحققت تشيكيا فوزا معنويا على سان مارينو بخماسية بيضاء سجلها ميكايل كيرمنتشيك (8 و23) ويان كوبيتش (27) وفيليب نوفاك (71) وفاكلاف كادليتش (83).

ورفعت تشيكيا رصيدها الى 15 نقطة مقابل 12 للنروج، وبقي رصيد سان مارينو خاليا من النقاط.