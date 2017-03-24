تصفيات مونديال 2018: إسبانيا وإيطاليا في الصدارة

فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه الإسرائيلي 4-1 الجمعة في خيخون، وذلك في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسجل دافيد سيلفا (13) وفيتولو (1+45) ودييغو كوستا (51) وإيسكو (88) أهداف إسبانيا، وليور ريفايلوف (76) هدف إسرائيل.

ورفعت إسبانيا رصيدها الى 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، فيما تجمد رصيد إسرائيل عند 9 نقاط بعد توقف مسلسل إنتصاراتها عند ثلاث مباريات متتالية.

وتغلب منتخب إيطاليا على ضيفه الألباني 2-صفر الجمعة في باليرمو، وسجل دانييلي دي روسي (12 من ركلة جزاء) وتشيرو ايموبيلي (71) هدفي المباراة.

ورفعت ايطاليا رصيدها إلى 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، فيما تجمد رصيد ألبانيا عند 6 نقاط بعد تلقيها هزيمتها الثالثة.

وخسر منتخب لشتشتاين أمام ضيفه المقدوني صفر-3. وسجل بوبان نيكولوف (43) وايليا نيستوروسكي (68 و73) أهداف المباراة.

وهذا الفوز الأول لمقدونيا التي خسرت مبارياتها الأربع الأولى، فيما منيت لشتنشتاين بهزيمتها الخامسة على التوالي.