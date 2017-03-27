تصفيات كأس العالم: لالانا يثمّن خبرة ديفو

وكان ديفو، الذي انضم لتشكيلة إنكلترا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2013، واحداً من ثلاثة لاعبين فقط أكبر من 30 عاماً في تشكيلة المنتخب في الفوز على ليتوانيا بإستاد ويمبلي.

وأبلغ لالانا وسائل إعلام بريطانية: "لا يمكنك أن تحقق إنجازات بلاعبين شبان وبلا خبرة ومن الرائع وجود شخص مثل (ديفو) في المعسكر."

وقال "من الرائع أن ترى نهمه للنجاحات. أحياناً تعتقد أنه في سن 23 أو 24 عاماً بسبب نهمه للنجاحات وهو ما يدفعه لرفع مستواه." وأضاف لالانا أنه ليس هناك ما يمنع ديفو، الذي سجل 20 هدفاً في 56 مباراة دولية، من المشاركة بصورة منتظمة مع إنكلترا في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتابع لاعب وسط ليفربول "حماسه للرياضة رائع ومثال جيد بالنسبة للاعبين في تشكيلتنا. انه مثال يحتذى به بالنسبة للجميع في التشكيلة."