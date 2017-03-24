تصفيات كأس العالم: فايغل يغادر معسكر المنتخب الألماني

سيغيب لاعب الوسط الألماني الدولي الشاب يوليان فايغل عن مباراة منتخب بلاده مع أذربيجان الأحد المقبل في تصفيات كأس العالم بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة ودية أمام إنكلترا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وخرج فايغل (21 عاما) لاعب بروسيا دورتموند في الدقيقة 66 من المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا على إنكلترا 1-صفر الأربعاء الماضي في دورتموند بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن فايغل "غادر معسكر المنتخب صباح اليوم الجمعة" بينما يستعد الفريق للسفر إلى باكو في وقت لاحق اليوم.



ويأتي غياب فايغل بعد يوم واحد من تأكيد غياب المهاجم تيمو فيرنر عن المباراة بسبب إصابة في الفخذ أيضاً.

وسيعود لتشكيلة ألمانيا في مواجهة أذربيجان عدة اللاعبين ومنهم المهاجم ماريو غوميز الذي لم يشارك في المواجهة الودية مع إنكلترا بسبب إصابة خفيفة بالإضافة مسعود أوزيل.

ويتصدر المنتخب الألماني حامل اللقب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للنهائيات المقبلة التي ستقام في روسيا متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه بعد فوزه في جميع المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.