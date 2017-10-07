تصفيات كأس العالم: السويد تضغط على فرنسا وتعقد مهمة هولندا

وتدين السويد بفوزها السادس إلى مهاجم العين الاماراتي ماركوس بيرغ الذي سجل رباعية (18 و37 و54 و71) وأضاف اندرياس غرانكفيست ثنائية (10 و67 من ركلتي جزاء)، فيما سجل ميكايل لوستيغ (60) وأولا تويفونن (76) الهدفين الآخرين.

وتصدرت السويد، الطامحة بالتأهل إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 والثانية عشرة في تاريخها، المجموعة بفارق نقطتين عن فرنسا التي تنتظرها لاحقاً مباراة صعبة في صوفيا ضد بلغاريا، فيما أصبح وضع هولندا صعباً جداً قبل مباراتها السبت أيضاً مع مضيفتها بيلاروسيا لأنها تتخلف بفارق 6 نقاط عن السكندنافيين.

وستكون هولندا مطالبة بالفوز على بيلاروسيا من أجل الابقاء على أملها بالحصول على بطاقة الملحق على أقل تقدير في الجولة الأخيرة التي تستضيف فيها السويد على ملعب "امستردام ارينا"، فيما تلعب فرنسا على أرضها ضد بيلاروسيا.

وبما أنه يتأهل إلى النهائيات مباشرة بطل كل من المجموعات التسع على أن تخوض أفضل منتخبات حلت ثانية في مجموعاتها ملحقا يتأهل بموجبه أربعة منتخبات أخرى، بدأت تلوح بالأفق بوادر غياب ثان على التوالي للهولنديين عن بطولة كبرى بعد أن كانوا غائبين أيضاً عن كأس أوروبا 2016.

وما يزيد من صعوبة هولندا أنها تتخلف بفارق كبير من الأهداف عن السويد، وبالتالي حتى لو فازت عليها في الجولة العاشرة الأخيرة المقررة في أمستردام يوم العاشر من تشرين الأول/اكتوبر، فأن بطاقة الملحق ستكون من نصيب المنتخب السكندنافي أو فرنسا.