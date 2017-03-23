تاباتا: "فشلنا في اختراق الدفاع الإيراني"

وخسر المنتخب القطري صفر -1 أمام ضيفه منتخب إيران اليوم الخميس، في الجولة السادسة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل.

وعبر تاباتا عن حزنه للخسارة المؤلمة أمام إيران، مؤكداً على أن الفريق دخل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم وإسعاد الجمهور المتواجد بملعب المباراة، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

أضاف نجم المنتخب القطري: "الهدف الذي سجله منتخب إيران جاء في وقت صعب مما جعل الأمور في غاية الصعوبة، لكننا حاولنا تدارك الموقف حتى النهاية ولم ننجح في استغلال الفرص التي توفرت لنا، وفي المقابل استغل المنافس أحد الفرص التي توفرت له ونجح في الفوز بالمباراة".

وأكد تاباتا: "إن الخسارة جعلت الأمور صعبة للغاية في التأهل للمونديال، لكن لا يوجد أمامنا سوى مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز على أوزبكستان في اللقاء المقبل".

واختتم تاباتا تصريحاته قائلاً: "إن العنابي كان يسعى لحسم هذه المباراة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل، ولكن هذه هي كرة القدم التي لم تبتسم لنا في هذه المباراة الصعبة".