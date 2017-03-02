بوليفيا تلجأ إلى "كاس" ضد عقوبة الفيفا

وفي المباراتين فازت بوليفيا 2-0 على بيرو في لا باز في الأول من سبتمبر/أيلول ثم تعادلت بعد خمسة أيام مع تشيلي سلبياً في سانتياغو.

وبناء على العقوبة اعتبرت بوليفيا خاسرة في المباراتين 3-صفر وذهبت النقاط إلى المنتخبين الأخرين.

وكان الفيفا قرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خصم النقاط من بوليفيا ومنحها لتشيلي وبيرو عقاباً على إشراكها نلسون كابريرا المولود في باراغواي.

وبعد ذلك رفض الفيفا طعناً تقدمت به بوليفيا على العقوبة.

وقالت محكمة التحكيم "من خلال الطعن الذي تقدم به إلى محكمة التحكيم يسعى الاتحاد البوليفي لكرة القدم لإلغاء القرارات التي اتخذت بحقه من أجل استعادة النقاط التي خصمت منه في تصفيات كأس العالم 2018".

وكان لعقوبة بوليفيا تأثير واضح على تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للنهائيات العالمية المقبلة والتي يشارك فيها عشرة منتخبات.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لنهائيات 2018 في روسيا بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة مع منتخب من منطقة أخرى.

وبفضل النقطتين اللتين حصلت عليهما تشيلي تقدمت إلى المركز الرابع قبل الأرجنتين صاحبة المركز الخامس.

وتحتل بوليفيا التي صعدت للنهائيات أخر مرة في 1994 المركز قبل الأخير بسبع نقاط من 12 مباراة مع تبقي ست جولات.