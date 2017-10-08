بولندا تلحق بالمتأهلين إلى مونديال روسيا 2018

ورفعت بولندا رصيدها في صدارة المجموعة الخامسة إلى 25 نقطة، فضمنت بطاقة التأهل المباشر، إذ تتقدم بفارق خمس نقاط على الدنمارك الثانية التي تعادلت مع رومانيا 1-1.

وسجل لبولندا كريستوف ماكينسكي (6) وكميل غروسيسكي (16) وروبرت ليفاندوفسكي (85) وفيليب ستويكوفيتش (87 خطأ في مرماه) ولمونتينيغرو ستيفان موغوسا (78) وزاركو تومايسيفيتش (83).

وهي المرة الثامنة التي تتأهل فيها بولندا إلى نهائيات كأس العالم، والأولى منذ 2006، وتبقى أفضل نتيجة لها فيها المركز الثالث عامي 1974 و1982.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وبات المنتخب البولندي سادس منتخب أوروبي في النهائيات إلى جانب روسيا المضيفة وألمانيا بطلة النسخة السابقة وإسبانيا وإنكلترا وبلجيكا التي تأهلت عبر التصفيات.

كما انضم أيضاً إلى منتخبات السعودية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان من آسيا، والبرازيل من أميركا الجنوبية، ونيجيريا من إفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.

وبدأ المنتخب البولندي المباراة مهاجماً وبكر في التسجيل وتحديداً عند الدقيقة السادسة عبر كريستوف ماكزينسكي الذي تلقى كرة من بيوتر زييلينسكي فتابعها بيمناه إلى الزاوية اليمنى لمرمى مونتينيغرو.

وعزز كميل غروسيسكي النتيجة في الدقيقة 16 حين وصلته كرة من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي فأكملها بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى للمرمى.

وضغط منتخب مونتينيغرو في الشوط الثاني وأدرك التعادل عبر ستيفان موغوسا (78) وزاركو تومايسيفيتش (83)، لكن ليفاندوفسكي أعاد التقدم لبولندا قبل النهاية بخمس دقائق بكرة في منتصف الشباك.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 52 هدفاً دولياً، وقد أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بولندا بتسجيله هاتريك في المباراة السابقة أمام أرمينيا (6-1). وكان الرقم القياسي السابق بحوزة فلاديمير لوبانسكي برصيد 48 هدفاً.

كما يتصدر ليفاندوفكسي ترتيب هدافي التصفيات الأوروبية برصيد 16 هدفاً، بفارق هدف أمام مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

واهتزت شباك مونتينيغرو للمرة الرابعة قبل ثلاث دقائق من النهاية بواسطة فيليب ستويكوفيتش عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وتعادلت الدنمارك مع ضيفتها رومانيا بهدف لكريستيان إريكسن (60 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لسيبريان إيوان دياك (88).

وتعادلت كازخستان مع ضيفتها أرمينيا بهدف لبورزهان توريسبيك (62) مقابل هدف لهنريك مخيتاريان (26).