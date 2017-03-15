بايل يريد من منتخب ويلز البناء على إنجاز يورو فرنسا

أعرب نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل عن عزمه على ألا يقتصر النجاح اللافت الذي حقق منتخب بلاده ويلز الصيف الماضي ببلوغه نصف نهائي كأس أوروبا في كرة القدم، عند هذا الحد بل يأمل قيادته إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وعلى رغم معاناته مؤخراً مع الإصابات والإيقافات التي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في 5 مباريات مع فريقه منذ تشرين الثاني/نوفمبر، لم يغب بايل عن أي مباراة رسمية لمنتخب بلاده منذ حوالى ثلاثة أعوام ونصف عام.

ومن المتوقع أن يكون بايل قائد المنتخب، ضمن التشكيلة التي سيعلنها الخميس مدرب المنتخب كريس كولمان لمباراة الأسبوع المقبل في دبلن ضد إيرلندا في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وتتصدر ايرلندا المجموعة الرابعة بفارق نقطتين أمام صربيا الثانية وأربع أمام ويلز الثالثة، لكن بايل عازم على تقديم كل ما يملكه من أجل مساعدة بلاده على التأهل الى النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1958 حين وصلت الى الدور ربع النهائي.

وقال بايل لبرنامج "فوتبول فوكوس" على هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، "آمل في ان تكون (كأس أوروبا 2016) إرثا يمكننا من مواصلة التأهل الى البطولات الكبرى. ندرك بأن الأمور ستكون صعبة جدا، لقد رفعنا المعايير ونحتاج الى النضال لمواصلة رفعها".

اضاف "ما زلنا في موقع جيد للتأهل. لسنا بعيدين جدا عن المتصدر وسنواجهه في مباراتنا المقبلة. الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، إنها لحظات مثيرة جدا ونأمل في ان نكرر ما حققناه في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا".

وبلغت ويلز النهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخها، ولم تكتف بهذا الإنجاز بل فرضت نفسها بقوة في البطولة التي أقيمت الصيف الماضي في باريس ووصلت الى الدور نصف النهائي.

وتصدرت ويلز مجموعتها في الدور الأول أمام جارتها العملاقة إنكلترا ثم أقصت جارتها الأخرى إيرلندا الشمالية في الدور الثاني (1-صفر) وبلجيكا ونجومها المميزين في ربع النهائي (3-1)، قبل أن ينتهي مشوارها على يد البرتغال (صفر-2) التي توجت للاحقا باللقب.