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AFP

باسم قاسم مدرباً مؤقتاً لمنتخب العراق

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اختيار باسم قاسم مدرباً مؤقتاً لمنتخب بلاده وقيادته في ما تبقى من استحقاقه في تصفيات مونديال 2018، خلفاً لراضي شنيشل المقال بعد تلاشي آمال العراق في مشوار التصفيات.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لوكالة فرانس برس أن" الاتحاد اختار قاسم مدرباً للمنتخب في الفترة المقبلة المتبقية من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا".

وأضاف مسعود "المدرب باسم قاسم سيواصل مهمته مع فريقه القوة الجوية أيضاً بالإضافة إلى مهمته الجديدة المؤقتة".

ويقود المدرب قاسم (59 عاماً) فريق القوة الجوية ويسعى للحصول معه على لقب ثان لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي فضلاً عن اللقب المحلي الذي حققه مرتين مع دهوك أحد أندية إقليم كردستان.
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