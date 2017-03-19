اليابان تفقد قائدها في مباراتي الإمارات وتايلاند

وأصيب لاعب الوسط المدافع البالغ عمره 33 عاماً خلال مباراة في الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي وقال ناديه إينتراخت فرانكفورت أمس السبت إنه يحتاج إلى جراحة.

ومني هاسيبي، وهو لاعب مهم في تشكيلة المدرب وحيد خليلوزيتش، بالإصابة بعد اصطدامه بأحد قائمي المرمى أثناء ابعاد تسديدة من توماس مولر من على الخط.

وتحتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية بالتساوي مع السعودية المتصدرة وبفارق نقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثالث.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة للنهائيات في روسيا بينما يمكن لصاحب المركز الثالث الصعود أيضاً عن طريق جولتين فاصلتين ستكون الثانية ضد فريق من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

ويلتقي المنتخب الياباني مع الإمارات في العين يوم الخميس المقبل ثم يواجه تايلاند في سايتاما بعد خمسة أيام أخرى.

وخسرت اليابان 2-1 بملعبها أمام الإمارات في الجولة الافتتاحية للمرحلة الثالثة من التصفيات وستتوق للثأر في العين من أجل الحفاظ على مكانها على القمة.

وضم خليلوزيتش هاسيبي للتشكيلة التي ستخوض المباراتين حين كان يعتقد أن قائد فريقه عاد للتدريبات رغم الإصابة.

وأبلغ المدرب البوسني الصحفيين "إنه لاعب قوي للغاية بالنسبة لنا. عدم وجوده أمر لا يمكن تخيله".

وخاض هاسيبي 104 مباريات دولية مع اليابان وشارك في كأس العالم 2010 و2014.