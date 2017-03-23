الإمارات تسقط أمام اليابان بثنائية

وسجل ثنائية اليابان يويا كوبو (13) وياسويوكي كونو (51).

وكانت الإمارات فازت ذهاباً في اليابان 2-1 في أيلول/سبتمبر، وذلك في منافسات الجولة الأولى من المجموعة، الا أنها دفعت في هذه المباراة ثمن غياب لاعبين مؤثرين أبرزهم الهداف أحمد خليل.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 13 نقطة، بالتساوي مع السعودية التي تتفوق بفارق الأهداف بعد فوزها

الخميس على مضيفتها تايلاند 3-صفر. وتحتل أستراليا المركز الثالث في المجموعة مع 10 نقاط، بعد تعادلها مع العراق 1-1 اليوم متقدمة بفارق نقطة عن الامارات.

وكانت اليابان خسرت آخر مباراتين أمام الإمارات، الأولى في ربع نهائي كأس آسيا 2015 في أستراليا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 1-1، والثانية 1-2 في ذهاب التصفيات الحالية.

الا أن المنتخب الياباني رد اليوم بأفضل طريقة، عبر فوز يضمن له تشارك صدارة المجموعة قبل خوضه مباراة سهلة نسبياً أمام تايلاند متذيلة ترتيب المجموعة (نقطة واحدة) في 28 آذار/مارس الحالي.

في المقابل، باتت الإمارات في موقع معقد للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل مباشرة، لا سيما أنها تخوض مباراة صعبة في الجولة المقبلة عندما تحل ضيفة على أستراليا.

وبدأت الإمارات المباراة وسط غيابات مؤثرة، حيث لم يتمكن هدافها وهداف التصفيات برصيد 15 هدفاً أحمد خليل من اللحاق بالمباراة بعدما عاد مؤخراً إلى التدريبات اثر تعافيه من الاصابة، ليترك فراغاً كبيراً في خط المقدمة. كما غاب المدافع اسماعيل أحمد وعامر عبد الرحمن وماجد حسن للاصابة، وطارق أحمد للايقاف.

وبدت سيطرة اليابان واضحة على اللقاء وافتتحت التسجيل مبكراً بعد تمريرة من هيروكي ساكاي خلف المدافع عبد العزيز صنقور لتصل الكرة إلى كوبو الذي تقدم وسددها خادعة في شباك حارس مرمى الإمارات خالد عيسى.

وكاد رد أصحاب الأرض يأتي سريعا لكن علي مبخوت المنفرد بعد تمريرة من اسماعيل الحمادي سدد الكرة برعونة ليبعدها الحارس الياباني إيجي كاوشيما دون عناء (20). كما أهدر الحمادي فرصة جديدة بعدما فشل في الوصول إلى عرضية صنقور المتقنة وهو في مواجهة المرمى الياباني (42).

وقضت اليابان على آمال الإمارات بتسجيلها الهدف الثاني عندما مرر كوبو كرة إلى كونو سددها بين قدمي خالد عيسى، ليؤكد مهاجم غامبا أوساكا البالغ من العمر 34 عاماً صحة خيار المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش باستدعائه إلى التشكيلة بعد غياب منذ آذار/مارس 2015.