الإصابة تبعد الألماني فيرنر عن لقاء أذربيجان

ولعب فيرنر (21 عاما)، الذي سجّل 14 هدفا مع لايبزيغ وصيف ترتيب الدوري الألماني، أساسيا في مواجهة إنكلترا الودية في دورتموند قبل أن يخرج مصابا بعضلات فخذه في الدقيقة 77.

وقال لوف للصحافيين بعد فوز ألمانيا بهدف رائع لمهاجمها المعتزل دوليا لوكاس بودولسكي: "لا يبدو الأمر إيجابيا. أعتقد أنه سيعود إلى منزله. لن يكون متاحا الأحد".

وعلى غرار زملائه، لم يخض فيرنر مباراة جيدة، في ظل التفوق الإنكليزي.

وكان لوف تحدث عنه لدى اختياره في تشكيلة "ناسيونال مانشافت": "لديه هامش من التطور، بحال تحسن كما آمل، أعتقد انه سيمتلك مسيرة دولية جميلة".