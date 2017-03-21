استبعاد جونز من تشكيلة إنكلترا للإصابة

وعاد جونز، الذي خاض 20 مباراة دولية، إلى ناديه لتلقي العلاج ليغيب عن مباراة الأربعاء الودية ضد ألمانيا في دورتموند وعن مواجهة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم بعدها بأربعة أيام في ملعب ويمبلي.

وأوضح الاتحاد الإنكليزي في بيان عبر موقعه على الإنترنت مدافع مانشستر يونايتد عاد إلى ناديه ولن يكون ضمن المجموعة التي ستتوجه إلى دورتموند مساء اليوم."

وأضاف "لا توجد خطة عاجلة لاستبداله بلاعب آخر لكن في ظل غياب غاري كاهيل عن مباراة ليتوانيا يوم الأحد بسبب الإيقاف فإن المدرب غاريث ساوثغيت سيقيم الخيارات المتاحة في لقاء الغد."