اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية يجدد الثقة بشتيلكه

جدد اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الثقة في المدرب الألماني أولي شتيلكه وقال إنه سيمنحه المزيد من الوقت لإعادة حملة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 إلى الطريق الصحيح.

وقاد شتيلكه كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس سيا في 2015 بعد توليه المسؤولية لكن سلسلة من العروض المخيبة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية تركت شكوكاً حول طموحهم في التأهل إلى نهائيات 2018.

وقال لي يونغ-سو رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد إن المسؤولين يثقون في قدرة شتيلكه على إخراجهم من هذا الموقف الصعب في التصفيات.

ونقلت عنه وكالة يونهاب للأنباء قوله "قررنا تجديد الثقة في شتيلكه. واجه المنتخب الوطني صعوبات في السابق لكنه نجح في تجاوزها وتقدم إلى كأس العالم في النهاية."

وتابع "أعتقد أنه لا يجب الحكم على شتيلكه من مباراة أو مباراتين. قررنا منحه فرصة نظراً للأشياء التي حققها إجمالاً حتى الآن."

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية، الساعي للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة التاسعة على التوالي، المركز الثاني في المجموعة الأولى قبل ثلاث مباريات من النهاية ويتأخر بأربع نقاط عن إيران صاحبة الصدارة ويتفوق بنقطة واحدة على منتخب أوزبكستان الثالث.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم ويخوض صاحب المركز الثالث مشواراً آخر عبر الملحق بحثاً عن بطاقة أخرى للتأهل.

وتفاخر كوريا بسجل رائع على أرضها في المجموعة بعد الفوز على الصين وقطر وأوزبكستان وسوريا.

لكن بعيدا عن الديار كانت القصة مختلفة حيث خسرت أمام الصين وإيران وتعادلت مع السوريين (في مباراة أقيمت في ماليزيا لأسباب أمنية) دون أن تسجل كوريا الجنوبية هدفا واحداً.

وفي الشهر الماضي أثارت هزيمة في الصين 1-صفر غضباً عارماً انصب معظمه على شتيلكه.

واعتذر المدرب الألماني لجماهير كوريا الجنوبية عن هذه الهزيمة ووعد بإدخال تحسينات على تشكيلته في مباراته المقبلة لكن

فوزه بصعوبة 1-صفر في سول على سوريا المصنفة 95 عالميا أثار دعوات بإقالته.

وسيسافر منتخب كوريا الى الدوحة لمواجهة قطر في حزيران/يونيو قبل أن يستضيف إيران في نهاية آب/أغسطس. وبعدها قد يواجه رحلة حياة أو موت لمواجهة أوزبكستان في اخر مباراة بالمجموعة في أيلول/سبتمبر.